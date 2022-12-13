Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 декабря повысилась на 1,31 доллара относительно предыдущего показателя и составила 80,8 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,31 доллара – до 77,87 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,13 доллара, составив 43,3 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 декабря повысилась на 1,11 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 78,74 доллара за баррель.

Официальный курс на 13 декабря составляет 1,7 AZN/ 1 USD.