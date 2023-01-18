Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 января повысилась на 0,88 доллара относительно предыдущего показателя и составила 91,23 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,9 доллара – до 88,99 долларов за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,99 доллара, составив 46,99 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 января повысилась на 1,51 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 84,35 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 18 января 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.