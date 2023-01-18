Азербайджан сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы "чистыми" ресурсами - Парвиз Шахбазов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 18 января 2023 года в 13:54)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие годы, благодаря экспорту 3 ГВт “зеленой" энергии и водорода по Черноморской подводной энергетической линии, Азербайджан станет страной, играющей важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы "чистыми" ресурсами.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве энергетики Азербайджана, об этом заявил в своем выступлении на полях “Саммита по зеленому водороду” в рамках Недели устойчивого развития в Абу-Даби, министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Спикер подчеркнул, что “зеленый" водород, который играет важную роль в глобальном переходе к экономике с нулевым уровнем выбросов, оценивается как альтернативный энергетический инструмент с точки зрения обеспечения энергетической и экологической безопасности.

Министр в своем выступлении отметил, что превращение Азербайджана в страну «зеленого» роста с чистой окружающей средой к 2030 году является государственной политикой.

"Политическая воля в отношении "зеленой" энергии, потенциал возобновляемых источников энергии около 200 ГВт и атмосфера надежного партнерства позволяют Азербайджану стать поставщиком возобновляемых видов энергии, в том числе водорода, наравне с осуществлением энергетического перехода. Сотрудничество с компаниями Masdar, ACWA Power, BP и Fortescue Future Industries по созданию в общей сложности более 22 ГВт на «зеленой» энергии и водороде внесет вклад в энергетический переход на национальном и глобальном уровнях", - отметил он.

Парвиз Шахбазов подчеркнул, что Азербайджан является страной, которая диверсифицирует энергоснабжение Европы альтернативными источниками.

"Наша страна наряду с нефтью и природным газом, является для Европы также потенциальным источником возобновляемой энергии - водорода и как надежный партнер способна внести свой вклад в планы, связанные с "чистым" топливом. В настоящее время рассматривается возможность увеличения поставок газа, а также транспортировки водорода по Южному газовому коридору, который играет стратегическую роль в диверсификации поставок газа в Европу", - сказал министр.

Министр энергетики отметил, что водород, производство и экспорт "зеленой" энергии в целом, является важным компонентом обновленного стратегического энергетического партнерства Азербайджана с Европейским союзом.

Кроме того, на саммите были озвучены ожидания в отношении развития "зеленого" водорода в глобальном масштабе, изменяющаяся динамика производственных затрат на фоне энергетического кризиса и факторы, необходимые для конкурентоспособности производства водорода. В условиях глобального сотрудничества были отмечены инвестиции в эту сферу, создание обширной инфраструктуры, цепочек поставок для хранения, транспортировки и конечного использования водорода.

Отметим, что потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана превышает его установленную мощность в четыре раза.

Установленная мощность Азербайджана по производству электроэнергии составляет 7,5 ГВт, в то время как экономически эффективный потенциал возобновляемых источников энергии страны составляет около 27 ГВт. Большая часть этого объема, 23 ГВт, приходится на солнечную энергию, в то время как потенциал энергии ветра на суше составляет около 3 ГВт. Азербайджан также обладает огромным потенциалом морской ветроэнергетики как в мелководной части, так и в глубоководной, который оценивается в 157 ГВт, что в 20 раз больше установленной мощности. Планируется использовать этот потенциал в средне- и долгосрочной перспективе после проведения экономических, технических и других оценок.

В то же время потенциал ветра, солнца и гидроэнергетики на освобожденных землях (Карабахская и Зангезурская экономические зоны) – превышает 10 ГВт.

Напомним, что Азербайджан нацелен на увеличение доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности электроэнергии до 24 процентов в 2026 году и 30 процентов в 2030 году.