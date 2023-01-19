Обнародованы данные по добыче сырой нефти в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в декабре 2022 года составила 548 тысяч баррелей, передает Trend в четверг со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

По данным министерства, суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 668 тысяч баррелей.

Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 34-м заседании министров стран ОПЕК+, суточная норма добычи сырой нефти в Азербайджане на декабрь 2022 года была определена на уровне 684 тысяч баррелей.

Согласно данным минэнерго,общая добыча нефти в стране в 2022 году составила 32,6 миллиона тонн (вместе с конденсатом). При этом на долю месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлась добыча в объеме 20,4 миллиона тонн, "Шах Дениз" - 4,4 миллиона тонн (вместе с конденсатом). Государственной нефтяной компанией (SOCAR) было добыто 7,8 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом).

В отчетный период Азербайджан экспортировал 26,3 миллиона тонн нефти, включая конденсат, из них 24,9 миллиона ​​тонн пришлись на долю консорциума и 1,4 миллиона тонн - на долю SOCAR.