Черногория заинтересована в получении доступа к азербайджанскому газу – премьер-министр

БАКУ/Trend/ - Черногория заинтересована в получении доступа к азербайджанскому газу через порт Бар.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт правительства Черногории, об этом сказал премьер-министр страны Дритан Абазович.

Он отметил, что реализация проекта Ионического-адриатического трубопровода (IAP) внесет большой вклад в стабильность и диверсификацию источников энергии. По его словам, это позволит Черногории и соседним странам играть роль моста между Каспийским регионом и Западной Европой.

Премьер-министр приветствовал недавнее подписание Меморандума о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики между Азербайджаном и Еврокомиссией, который предполагает удвоение поставок газа из страны к 2027 году. Маршрут IAP будет проходить также по территории Черногории.

Предполагаемый Ионическо-Адриатический трубопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

ТАР уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с разработчиками этого проекта, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Создана рабочая группа ТАР и IAP, которая регулярно проводит встречи с целью согласования технических вопросов соединения.

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