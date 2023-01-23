Природный газ оснанется основным источником энергии для Европы, несмотря на увеличение инвестиций в альтернативную энергию

БАКУ/Trend/ - Европе по-прежнему придется полагаться на природный газ, даже если она будет больше инвестировать в возобновляемые источники энергии, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

«ЕС всегда пытается преследовать две цели одновременно, которые, если их не контролировать, могут оказаться противоречивыми. Итак, цель номер один, конечно, состоит в том, чтобы получить больше нероссийского газа, чтобы заменить 155 миллиардов кубометров газа, которые Россия экспортировала в Европу. Если Азербайджан удвоит свои поставки, он может обеспечить от 16 до 20 процентов импорта газа Европы. Так что это одна цель», — сказал он.

Брайза отметил, что вторая цель, конечно же, заключается в обезуглероживании и постепенном отказе от природного газа, как и всех углеводородных источников энергии, и вместо этого полагаться на возобновляемые источники энергии, включая зеленый водород.

«Я думаю, что это потребует огромных инвестиций, огромного капитала, и я уверен, что в течение следующих десяти или двадцати лет Европе все равно придется полагаться на природный газ, даже если она будет больше инвестировать в возобновляемые источники энергии и попытается снизить спрос на природный газ», — добавил бывший посол.

Отметим, что по прогнозам Международного энергетического агентства, несмотря на недавний быстрый рост технологий экологически чистой энергии, мир по-прежнему в основном зависит от ископаемого топлива для своего энергоснабжения.

«На самом деле рост предложения экологически чистой энергии с 2000 года был низком по сравнению с ростом нефти, газа и угля, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. В этих странах доля ископаемого топлива в общем объеме поставок первичной энергии увеличилась с 77 процентов в 2000 году до 80 процентов в 2021 году, в основном за счет увеличения доли угля с 27 до 35 процентов. В странах с развитой экономикой эта доля за тот же период снизилась с 82 до 77 процентов. В результате общая доля ископаемой энергии в мировом энергетическом балансе осталась почти неизменной на уровне около 80 процентов», — говорится в последнем отчете МЭА.

В отчете показано, что нефть остается крупнейшим источником первичной энергии, составляя 29 процентов от общего объема поставок энергии в 2021 году (по сравнению с 37 процентами в 2000 году), за ней следуют уголь с 26 процентами (по сравнению с 23 процентами) и природный газ с 23 процентами (по сравнению с 21 процентом).