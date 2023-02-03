США могут инвестировать в зеленую энергетику Азербайджана - Лаура Лохман

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты Америки могут инвестировать в производство и экспорт зеленой энергии Азербайджана.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказала заместитель государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман, выступая на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Она сказал, что стороны намерены и дальше развивать сотрудничество и президент США Джозеф Байден поддерживает вопрос экспорта газа с Каспийского моря в Европу.

«США поддерживали и будут поддерживать проект Южного газового коридора для обеспечения энергетической безопасности своих европейских партнеров. Этот коридор является очень важным проектом для Европы, и Азербайджан играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности. Кроме того, Южный газовый коридор играет важную роль в укреплении не только энергетической, но и политической безопасности Европы. Он создает возможности для сотрудничества многих стран, которые использовав эту возможность могут обеспечить свой экономический рост. Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать транспортировку природного газа, добываемого в Каспийском море в Европу и помогать в этом Азербайджану", - подчеркнула Лаура Лохман.