bp работает с SOCAR над поиском путей увеличения поставок газа в Европу – Гэри Джонс

БАКУ/Trend/ - «Шах Дениз» и Южный газовый коридор (ЮГК) являются приоритетами не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, выступая 3 февраля на 9-м министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

«Миру нужна безопасная, доступная и низкоуглеродистая энергия. На этом фоне еще больше возрастает роль таких проектов, как ЮГК и «Шах Дениз», поскольку они помогают достичь все три вышеуказанные цели. «Шах-Дениз» и ЮГК, безусловно, являются приоритетами не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Оба проекта имеют значительные возможности для расширения. Сейчас, когда потребность в поставках газа так велика, это расширение стало еще более важным. ЮГК спроектирован как масштабируемый, поэтому при необходимости его изначальная пропускная способность может быть расширена. В настоящее время мы работаем с SOCAR и другими партнерами, чтобы найти пути увеличения поставок газа в Европу», — сказал Гэри Джонс.

Более того, региональный директор сказал, что bp рассматривает новые потенциальные источники газа.

«Мы недавно начали бурение разведочной скважины на «Шах Дениз», чтобы найти больше объемов газа. Мы также начали бурение оценочной скважины на платформе «Чираг» – самой первой платформе АЧГ – для исследования глубоких газовых залежей под разрабатываемым нефтяным месторождением. Параллельно мы оцениваем, как мы можем электрифицировать наши операции вместо того, чтобы использовать для этих целей газ. Хорошим началом могла бы стать электрификация Сангачальского терминала. Замена Сангачальских газовых турбин подключением к сети позволит нам экспортировать свободные объёмы газа по ЮГК. И «Шах Дениз», и ЮГК могут внести дополнительный вклад в передачу энергии и безопасность поставок», — отметил Джонс.

Региональный директор bp отметил, что Азербайджан имеет огромный потенциал и стратегические планы по увеличению поставок газа через ЮГК.

«Для нас было честью и гордостью разрабатывать и управлять крупными энергетическими проектами страны в течение последних 30 лет, рука об руку с SOCAR и другими участниками. Теперь, как долгосрочный и надежный партнер, мы готовы и дальше поддерживать страну в реализации ее планов по ЮГК», — добавил он.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.

Twitter: @Lyaman_Zeyn