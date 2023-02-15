На зарядной станции SOCAR в Берне начнется продажа зеленого водорода

БАКУ /Trend/ - На зарядной станции азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в Граухольц-Зюд, недалеко от Берна (Шверцария), с мая 2023 года начнется продажа зеленого водорода. Об этом, как сообщает Trend, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров написал на своей странице в Twitter

Он отметил, что это станет возможным благодаря реализации инновационного проекта «SOCAR Energy» по диффузии водорода, который получил премию «Золотой Ватт - Watt d'Or» Федерального управления энергетики Швейцарии.

Отметим, что SOCAR расширяет сеть своих газозаправочных станций в соседних странах и Европе.

В таблице представлены данные по сети АЗС SOCAR

Страна АЗС Швейцария 200 АЗС 8 зарядных станций Грузия 108 АЗС 13 сервисных центров 3 нефтяных терминала Австрия 82 АЗС A1 Pronto Oil Trading Company Румыния 67 АЗС (Премиум) Украина 59 АЗС 2 зарядные станции Азербайджан 42 АЗС Турция 14 АЗС

Twitter: @Lyaman_Zeyn