Повысилась эксплуатационная готовность НПЗ STAR и Petkim

БАКУ /Trend/ - В результате реализации проекта по гибкой трансформации SOCAR Türkiye удалось повысить эксплуатационную готовность как нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, так и нефтехимического комплекса Petkim.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал McKinsey главный директор по стратегии компании Канан Мирзаев.

«Наша цель номер один при гибкой трансформации бизнес-подразделения по нефтепереработке и нефтехимии заключалась в том, чтобы свести к минимуму риски, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью (HSE). Мы внедрили эту философию в нашу гибкую операционную модель, включив сотрудников HSE во все соответствующие группы и назначив амбициозные цели в области HSE по всей компании. Теперь вся компания учитывает HSE перед каждым действием, что очень положительно отразилось на наших ключевых показателях HSE», — сказал Мирзаев.

По его словам, еще одной ключевой областью, в которой ожидается улучшение по этому параметру, является эксплуатационная готовность, ключевая цель для производственных подразделений.

«Гибкая рабочая модель гарантирует выявление проблемы на производственном предприятии до того, как она начнет угрожает непрерывности производства. Персоналы технического обслуживания и эксплуатации работают вместе в межфункциональной команде. Они изучают ежедневные операционные параметры для исследования проблемы, проактивно планируют действия, направляют необходимые ресурсы и обеспечивают решения, не теряя времени. В результате мы наблюдаем повышение эксплуатационной готовности как на НПЗ STAR, так и на Petkim, и я ожидаю, что эта тенденция сохранится», - добавил Канан Мирзаев.

Отметим, что гибкая трансформация – это процесс перехода всей организации к гибкой методологии, основанной на основных Agile-принципах. Результатом этого процесса становится более эффективное привлечение и удержание клиентов, разработка новых концепций товаров или услуг, рост прибыли.

Twitter: @Lyaman_Zeyn