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SOCAR начала транзит казахстанской нефти по БТД

Энергетика Материалы 24 марта 2023 19:05 (UTC +04:00)
SOCAR начала транзит казахстанской нефти по БТД

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БАКУ/Trend/- Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) объявила о начале транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), передает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

«Первая партия казахстанской нефти с месторождения Тенгиз поставлена на Сангачальский терминал в Азербайджане из порта Актау на танкере «Президент Гейдар Алиев» 23 марта. Транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках соглашения между SOCARA и КазМунайГаз, предусматривающего транзит 1,5 млн тонн нефти в год.

Планируется осуществлять 12-14 танкерных рейсов в месяц через Каспий до конца 2023 года. Вторая отгрузка казахстанской нефти из порта Актау будет осуществлена на танкере «Шуша» 27 марта»,- сказали в SOCAR.

Как отмечается, в 2022 году SOCAR реализовала проекты по модернизации сети трубопроводов на Сангачальском терминале для транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу БТД.

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