Азербайджан развивает программы по превращению страны в международный хаб по "зеленой" энергетике

БАКУ /Trend/ - Азербайджан развивает программы по превращению страны в международный хаб по энергетике, в том числе "зеленой".

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

По его словам, их реализация очень важна, так как способствует притоку иностранной валюты в национальную экономику, открытию новых рабочих мест, а также дальнейшему росту имиджа страны на международной арене.

Гулиев подчеркнул, что национальные интересы Азербайджана в международных проектах страны и политике всегда стоят на первом месте.

Азербайджан является одной из сильных стран, которая успешно добывает углеводороды, осуществляет их поставку и транзит, сказал он.

Как сказал Trend доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, Азербайджан находится на пути формирования повестки "зеленой" энергетики.

Он отметил, что за последние годы в Азербайджане была создана достаточно эффективная инфраструктура, которая заточена на поставки больших объемов "зеленой" энергии на европейские рынки.

"Кроме того, Азербайджан для реализации этих проектов привлекает средства иностранных инвесторов, в частности, таких компаний, как MASDAR, Acwa Power, bp и других, специализирующихся на производстве этого вида энергии. Изо дня в день растет также и число проектов и инициатив по строительству солнечных и ветряных электростанций, значительная часть которых на территории Абшеронского полуострова и близ города Баку. Ожидается расширение этой географии за счет использования ресурсов Каспийского моря, а также освобожденных территорий. Суммарный потенциал мощностей выработки "зеленой" энергии Азербайджана превышает 200 тысяч мегаватт", - сказал Велизаде.