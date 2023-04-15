В Японии назвали стабилизацию рынка энергетики важнейшей темой встречи G7

БАКУ /Trend/ - Проблема стабилизации энергетического рынка станет важнейшей темой встречи министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран Группы семи (G7), которая стартовала в субботу в городе Саппоро.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в ходе мероприятия министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

"Мы надеемся, что важнейшей темой дискуссии в ходе нынешней встречи станет стабилизация рынка энергетики, а также сокращение глобальных выбросов", - приводит слова главы ведомства телеканал NHK.

Согласно информации газеты Nikkei, министры условятся нацелиться на обеспечение к 2030 году 150 миллиона кВт электроэнергии за счет ветрогенерации, увеличив тем самым объем соответствующей выработки в семь раз по сравнению с показателем 2021 года. Страны G7 также в три раза повысят объемы электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями, до 1 миллиарда кВт.

Помимо этого, участники переговоров условятся выделить 1 трлн иен (около 7,4 миллиарда долларов) на разработку минеральных ресурсов, используемых при создании батарей для электромобилей. Кроме того, стороны на фоне глобального роста цен на энергоресурсы обсудят допустимость инвестиций в предприятия по добыче природного газа. Наконец, предполагается, что министры одобрят стратегию по выработке электроэнергии с помощью водорода и аммиака, инициативу использования которых активно продвигают власти Японии.

Переговоры министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 в Саппоро продлятся до 16 апреля.