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Глава МАГАТЭ примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Энергетика Материалы 27 апреля 2023 04:56 (UTC +04:00)
Глава МАГАТЭ примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси примет участие 27 апреля в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" на юге Турции. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу CNN Türk министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глава МАГАТЭ приедет [на церемонию]. Он поднимет флаг, и АЭС "Аккую" станет своего рода ядерным островом, где будут проводиться инспекции [МАГАТЭ]", - подчеркнул он.

27 апреля в Мерсине запланирована церемония доставки первого ядерного топлива для первого блока АЭС "Аккую".

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