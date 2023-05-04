Цены на нефть восстанавливаются после падения

Мировые цены на нефть коррекционно растут в четверг утром после потери 4% стоимости накануне на опасениях инвесторов по поводу замедления экономического роста. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,82%, до 72,92 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 69 долларов.

Цены на нефть корректируются после падения в среду. Нефть марки Brent потеряла 4,17% стоимости, марки WTI — 4,27%. Инвесторы продавали активы на опасениях замедления экономического роста и падения спроса на нефть несмотря на дополнительное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+.

В частности, нефть дешевела два дня подряд перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду ФРС повысила учетную ставку на 0,25 процентного пункта – до 5-5,25%.

"Опасения по поводу ослабления экономического роста в ведущих странах привели к тому, что сырьевые товары оказались под дальнейшим негативным давлением. Вероятно, настроения на нефтяном рынке останутся медвежьими", — приводит агентство Блумберг слова аналитиков ANZ Group Holdings Ltd. Брайана Мартина (Brian Martin) и Дэниела Хайнза Daniel Hynes).