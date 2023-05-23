Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 мая снизилась на 0,11 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,7 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,01 доллара – до 76,81 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,01 доллара, составив 50,82 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 мая понизилась на 0,12 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,81 доллара за баррель.

Официальный курс на 23 мая составляет 1,7 AZN/1 USD.