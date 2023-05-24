БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что Саудовская Аравия является важным партнером Азербайджана и братской страной.

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики с Королевством Саудовская Аравия, которое является важным партнером Азербайджана и братской страной. Наше энергетическое сотрудничество будет многоплановым и всесторонним", - говорится в публикации министра.