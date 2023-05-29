Получен окончательный платеж для IGB в рамках программы OPIC

БАКУ /Trend/ - Компания ICGB, которая является оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB), получила окончательный платеж в рамках программы "Инновации и конкурентоспособность" (OPIC) для строительства инфраструктуры, сообщили Trend в компании.

Общее финансирование в виде гранта, выделенное в рамках OPIC, составляет 39 миллионов евро. Средства выплачиваются оператору трубопровода траншами после тщательной проверки на каждом этапе для обеспечения качества и успешного завершения работ.

«Последний транш в размере 1 742 569 евро уже использован, что завершает процесс финансирования в рамках OPIC», - заявили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Общий бюджет реализации проекта составляет 253 миллиона евро. Финансирование обеспечено за счет средств акционеров BEH и IGI Poseidon, а также долгосрочного кредита в размере 109,9 миллиона евро от Европейского инвестиционного банка, безвозмездного финансирования в размере 45 миллионов евро в рамках Европейской энергетической программы восстановления (EEPR) и 39 миллионов евро в рамках OPIC.