Азербайджан имеет все возможности для скорейшего перехода на чистую энергию - Эмма Николсон

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет все возможности для скорейшего перехода на чистую энергию.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

По ее словам, британская компания bp в Азербайджане играет большую роль в поддержке страны по реализации этих «зеленых» проектов.

«Оффшорная ветряная энергетика Азербайджана имеет значительный потенциал, страна имеет все возможности для скорейшего перехода на чистую энергию. Хочу также подчеркнуть, что Великобритания имеет значительный опыт в сфере оффшорной энергетики и в сотрудничестве с азербайджанским правительством может быть ускорен переход к зеленой энергии», - добавила она.