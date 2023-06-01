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Азербайджан сыграет важную роль в будущей архитектуре энергобезопасности ЕС - министр промышленности Чехии

Энергетика Материалы 1 июня 2023 10:08 (UTC +04:00)
Азербайджан сыграет важную роль в будущей архитектуре энергобезопасности ЕС - министр промышленности Чехии

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан сыграет важную роль в будущей архитектуре энергетической безопасности ЕС.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» министр промышленности Чехии Йозеф Сикела.

По его словам, сегодня Азербайджан как стратегический партнер и друг Европы увеличил экспорт природного газа в Европу.

«Мы уверены, что те запасы, которые Азербайджан имеет, в будущем будут также экспортированы в Европу. Мы уверены, что наша энергетическая безопасность будет обеспечена в том числе за счет азербайджанского газа», - сказал он.

Сикела напомнил, что на фоне российско-украинского конфликта газохранилища Европы практически полностью опустели, однако на сегодняшний день они заполнены более чем на 60 процентов.

«В этом есть также и большая роль Азербайджана, азербайджанского газа, которым сегодня пользуются граждане стран ЕС», - добавил он.

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