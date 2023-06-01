Премьер-министр Бельгии о роли Азербайджана в энергобезопасности Европы (ВИДЕО)

КИШИНЕВ/Trend/ - Мы рады видеть Азербайджан на саммите Европейского политического сообщества в Молдове и обсудить вопросы энергетики.

Как сообщает спецкор Trend, об этом сказал журналистам в четверг премьер-министр Бельгии Александр де Кро в кулуарах 2-го Европейского политического саммита, проходящего в Кишиневе.

«Отношения с Азербайджаном имеют важное значение и, очевидно, мы рады тому, что в Европе сегодня собрались представители многих стран. Энергетика является одной из тем, которые будут обсуждены на саммите, и мы рады видеть Азербайджан здесь и иметь возможность обсудить это», - сказал он.

Отметим, в замке Мими в 35 километрах от Кишинева сегодня начинает работу второй саммит Европейского политического сообщества.

В нем принимают участие около 47 глав государств и правительств.

Основными темами саммита являются совместные усилия для обеспечения мира и безопасности, энергетическая устойчивость и меры по борьбе с изменением климата и взаимосвязность в Европе для обеспечения более стабильного континента.