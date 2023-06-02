БАКУ /Trend/ - TotalEnergies планирует начать добычу на месторождении «Абшерон» в 2024 году.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу в ходе «Бакинской энергетической недели» управляющий региональный директор TotalEnergies в Азербайджане Регис Агут.

По его словам, компания планирует осуществлять процессы добычи путем применения "зеленых" технологий и с минимальными выбросами CO2.

«Все это позволит нам достичь устойчивости и безопасности добычи нефтепродуктов. Мы разработали Smart Home Data Center в нашем головном офисе, где мы мониторим процесс бурения и эффективность. Этот дата-центр позволяет отслеживать все месторождения TotalEnergies в мире», - сказал он.

Отметим, что ранее первый вице-президент TotalEnergies Жан-Люк Гизью сообщил, что компания видит потенциал добычи больших объемов природного газа на газоконденсатном месторождении «Абшерон».

Напомним, что SOCAR и TotalEnergies 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон». Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке «Абшерон» было подписано 27 февраля 2009 года.

Срок контракта – 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров. Месторождение «Абшерон» расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 100 км к юго-востоку от Баку, на глубине около 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата.