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Названа сумма дополнительных доходов в Азербайджане от роста цен на нефть

Энергетика Материалы 2 июня 2023 16:06 (UTC +04:00)
Названа сумма дополнительных доходов в Азербайджане от роста цен на нефть

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - За пять месяцев от роста цен на нефть было получено 1,3 миллиарда манатов дополнительных доходов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике во время обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Он добавил, что в Нефтяном фонде аккумулируется больше средств.

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