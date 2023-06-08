Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого июня повысилась на 0,91 доллара относительно предыдущего показателя и составила 79,47 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light увеличилась на 0,92 доллара – до 79 долларов за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,84 доллара, составив 52,97 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого июня выросла на 0,42 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 76,71 доллара за баррель.

Официальный курс на восьмое июня составляет 1,7 AZN/1 USD.