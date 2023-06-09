В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста".

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в пятницу Trend.

"Был рад выступить с приветственным словом на "круглом столе" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста", организованном Объединенной торговой палатой Швейцарии в Женеве. Совместные проекты в этой области, реализуемые как в Европе, так и в Азербайджане, являются приоритетными в повестке сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией», - говорится в публикации.