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В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста" (ФОТО)

Энергетика Материалы 9 июня 2023 08:58 (UTC +04:00)
В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста".

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в пятницу Trend.

"Был рад выступить с приветственным словом на "круглом столе" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста", организованном Объединенной торговой палатой Швейцарии в Женеве. Совместные проекты в этой области, реализуемые как в Европе, так и в Азербайджане, являются приоритетными в повестке сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией», - говорится в публикации.

В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста" (ФОТО)
В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста" (ФОТО)
В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста" (ФОТО)
В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста" (ФОТО)
В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста" (ФОТО)
В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста" (ФОТО)
В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста" (ФОТО)
В Женеве состоялся "круглый стол" на тему "Инновации Азербайджана: на пути к более "зеленой" модели роста" (ФОТО)
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