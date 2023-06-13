Минэнерго США опубликовало прогноз по добыче нефти в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что в 2023 году в Туркменистане будет добываться 0,27 миллиона баррелей нефти в сутки, сообщает Trend.

По данным Управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, прогноз по добыче нефти в стране остался без изменений по сравнению с предыдущим отчетом.

Согласно данным EIA, прогнозируется, что ежеквартальное производство нефти и других жидких углеводородов в Туркменистане в текущем году составит 0,27 миллиона баррелей в сутки.

В 2024 году в Туркменистане, согласно прогнозу, также будет добываться 0,27 миллиона баррелей нефти в сутки. Ежеквартальная суточная добыча сырья составит соответственно 0,27 миллиона баррелей.

Напомним, что по официальным данным, общий объем добычи нефти в Туркменистане в 2021 году составил более 8,9 миллиона тонн, что на 7,3 процента меньше, чем годом раньше, когда было добыто 9,6 миллиона тонн нефти.

Отметим, что по информации туркменского государственного концерна "Туркменгаз", углеводородные ресурсы страны оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента. Этот объем включает более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.