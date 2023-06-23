Цены на нефть снижаются примерно на процент

Мировые цены на нефть утром пятницы снизились примерно на 1%, сообщает Trend.

По последним данным, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,05% и составила 73,42 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI также упали на 0,97%, достигнув отметки в 68,78 доллара.

Трейдеры выражают беспокойство относительно перспектив спроса на нефть в Китае в свете замедления экономического роста в этой стране. Китай является одним из ведущих мировых потребителей и импортеров нефти.

В то же время инвесторы изучают статистику запасов "черного золота" в США. Коммерческие запасы нефти (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 16 июня, неожиданно сократились на 3,8 миллиона баррелей и составили 463,3 миллиона баррелей.

С другой стороны, запасы бензина увеличились на 0,5 миллиона баррелей и достигли отметки в 221,4 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 0,4 миллиона баррелей, составив 114,3 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за эту неделю снизилась на 200 тысяч баррелей в сутки и составила 12,2 миллиона баррелей в сутки.