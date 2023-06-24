Проведены модернизация и плановый капремонт Бухарского НПЗ

БАКУ /Trend/ - Узбекистан провел модернизацию автоматической системы управления технологическими процессами и системы противоаварийной защиты, а также плановый капитальный ремонт на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает Trend.

Согласно официальной информации, проводимая на заводе модернизация отвечает указаниям, изложенным в постановлении Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по ускоренному обновлению физически изношенного и морально устаревшего оборудования, а также сокращению производственных затрат предприятий отраслей промышленности".

Главной целью проводимой модернизации стало улучшение надежности и устойчивости автоматизированной системы управления.

В рамках модернизации также был проведен запланированный капитальный ремонт с целью повышения безопасности и надежности оборудования, улучшения качества продукции и обеспечения бесперебойного производства.

Узбекистан имеет значительные резервы нефти и является одним из ведущих производителей и экспортеров нефтепродуктов в Центральной Азии. В стране развита отрасль нефтепереработки, основным предприятием которой является Бухарский нефтеперерабатывающий завод.

Бухарский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Узбекистане. Он специализируется на переработке сырой нефти и производстве различных нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо, керосин, мазут и другие.