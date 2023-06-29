Подразделение "Туркменгаза" перевыполнило план по добыче газового конденсата

БАКУ /Trend/ - Управление "Лебапгазчыкарыш" государственного концерна "Туркменгаз" в Туркменистане с января по апрель нынешнего года добыло свыше 18,15 тысячи тонн газового конденсата, сообщает Trend.

Согласно официальным данным, производственный план в указанный период был перевыполнен на 377 тонн.

На первые 5 месяцев нынешнего года производственный план предприятия был установлен на уровне около 17,77 тысячи тонн газового конденсата.

Управлением в течение 2022 года было добыто более 45,4 тысячи тонн газового конденсата, который является сырьем для Сейдинского нефтеперерабатывающего завода. План по его добыче был перевыполнен на восемь процентов.

Отметим, что эти результаты были достигнуты вследствие повышения производительности газовых месторождений, ремонта и возобновления эксплуатации неактивных скважин.