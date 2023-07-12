Азербайджан увеличил экспорт газа - министр

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 5,7 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что в годовом исчислении экспорт газа в целом вырос на 7,5 процента.

"В январе - июне 2023 года Азербайджан экспортировал природный газ в Европу (5,7 миллиарда кубометров), Турцию (пять миллиардов кубометров) и Грузию (1,3 миллиарда кубометров). В отчетный период по TANAP в Турцию было экспортировано 2,8 миллиарда кубометров", - говорится в публикации.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан экспортировал 22,3 миллиарда кубометров газа, что составляет 47,7 процента от общего объема (46,7 миллиарда кубометров) производства газа.