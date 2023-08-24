БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США обсудили перспективы развития двустороннего энергетического сотрудничества, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с временным поверенным в делах США в Азербайджане Уго Геварой.

На встрече обсуждались перспективы развития двустороннего энергетического сотрудничества между Азербайджаном и США, вопросы глобальной энергетической повестки дня.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализуемым Азербайджаном проектам энергетической безопасности, в том числе по развитию “зеленого" энергетического коридора Каспий-Европейский союз”.

Также было рассказано о мерах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении энергетического перехода, об усилиях по достижению глобальных климатических целей, о сотрудничестве в области технологий “зеленой" энергии и обмене опытом.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - июле 2023 года страна экспортировала около 15,54 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что на 5,33 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года (16,414 миллиона тонн). В стоимостном выражении экспорт нефти составил более 9,444 миллиарда долларов США, что на 23,82 процента, или 2,952 миллиарда долларов меньше показателя аналогичного периода 2022 года.