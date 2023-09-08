Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 7 сентября повысилась на 0,68 доллара и составила 96,43 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,69 доллара – до 95,51 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,48 доллара, составив 77,73 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 7 сентября увеличилась на 0,49 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 91,99 доллара за баррель.

Официальный курс на восьмое сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.