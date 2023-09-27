Консорциум TAP назвал объем поставок газа в Европу

БАКУ/Trend/ - С начала ввода в коммерческую эксплуатацию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) было поставлено более 27ю5 миллиарда кубометров природного газа.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал управляющий директор по Трансадриатическому газопроводу Лука Скьепатти в ходе энергетического саммита в Италии.

Он отметил, что свыше 23 миллиардов кубометров из этого объема было экспортировано в Италию.

Напомним, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn