Стоимость азербайджанской нефти превысила $100 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 сентября повысилась на 3,35 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 102,7 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 3,34 доллара до101,65 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,42 доллара, составив 84,47 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 27 сентября повысилась на 3,78 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 97,92 доллара за баррель.

Официальный курс на 28 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.