Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 2 октября понизилась на 2,34 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 97,77 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,33 доллара до 96,78 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,08 доллара, составив 80,19 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 2 октября снизилась на 1,77 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 94,56 доллара за баррель.

Официальный курс на 3 октября составляет 1,7 AZN/1 USD.