TotalEnergies стремится максимально расширить сотрудничество с азербайджанскими компаниями - управляющий директор

БАКУ /Trend/ - TotalEnergies стремится максимально расширить сотрудничество с азербайджанскими компаниями.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил управляющий директор и страновой председатель TotalEnergies Эммануэль Де-Гийебон во время проходящей в Баку Каспийской технической конференции SPE.

"У нас есть программа помощи некоторым университетам в образовательном процессе, и мы направляем наших сотрудников в различные сферы нашей деятельности по всему миру. Например, мы ценим, когда наши азербайджанские сотрудники работают в Африке, Европе и других регионах. Так они приобретают опыт в разных областях деятельности и, возвращаясь в Азербайджан, применяют этот богатый опыт здесь. Также мы считаем важным для страны развивать местный контент, который подразумевает сотрудничество с местными компаниями. Мы стараемся максимально расширять это сотрудничество, но делаем это требовательно. Работая с местными компаниями, мы ожидаем от них такой же производительности, как и от международных компаний. Мы уверены, что таким образом можем наилучшим образом служить интересам страны, повышая требования к компаниям, с которыми работаем, способствуя усилению конкуренции и развитию промышленности в стране", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовала Каспийская техническая конференция SPE, которая продлится до 23 ноября и соберет глобальных лидеров индустрии и технических экспертов, чтобы поделиться перспективой на отрасль, а также рассмотреть уникальные вызовы и возможности, которые она представляет.

Учитывая ключевую роль Каспийского региона в формировании будущих динамик мировой энергетики, эта конференция, организованная при содействии Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), представит отобранную экспертами программу высокого уровня, панельные дискуссии относительно стоящих перед регионом ключевым вопросам, и даст уникальную возможность для нетворкинга с экспертами в области добычи нефти и газа.

Программа будет включать оценку текущей ситуации и предложит важные обсуждения для инвесторов, операторов, представителей сервисных компаний и государственных органов в регионе.

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