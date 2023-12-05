БАКУ/Trend/ - bp начала бурение добывающей скважины с платформы ACE на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), передает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

"Компания bp, которая является оператором проекта разработки месторождения "Азери-Чираг-Глубоководная Гюнешли" (АЧГ), сообщает, что вчера на новой платформе "Центральный Восточный Азери" (ACE) была пробурена первая добывающая скважина. Планируется, что скважина достигнет общей глубины до 3188 метров, что, как ожидается, займет около трех месяцев", - сказали в компании.

Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс отметил, что это позволит достичь цели по добыче первого объема нефти в начале 2024 года.

"Мы рады начать бурение первой добывающей скважины с платформы ACE. Была проведена большая подготовка для обеспечения безопасной и надежной программы бурения с использованием нашего опыта, а также нашего инновационного подхода, автоматизированных процессов и продвинутой технологии. Мы с нетерпением ждем возможности сдать первую добывающую скважину ACE безопасно, эффективно и в срок», - сказал он.

Отметим, что платформа и оборудование ACE рассчитаны на переработку до 100 000 баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в течение всего срока реализации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей. Платформа будет управляться дистанционно с Сангачальского терминала и включать в себя инновационную систему автоматизации.

Доли участия в АЧГ: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).

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