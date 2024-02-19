Доля компаний в проектах не является определяющей для функции операторства - bp

БАКУ /Trend/ - Доля компаний в проектах не является определяющей для функции операторства.

Об этом журналистам сказал вице-президент bp по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли, сообщает в понедельник Trend.

"Тот факт, что SOCAR после выкупа доли норвежской компании Equinor в стратегическом проекте "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) имеет долю больше, чем у оператора освоения АЧГ - bp, не влияет на выполнение bp взятых на себя руководящих обязательств по этому проекту. В международной практике это нормальная ситуация. Операторство - это обязательство, предоставленное государством или партнерами по проектам какой-то компании или группе компаний на основании соглашения. В случае АЧГ это право и задача, которые государство возложило на компанию bp, и мы выполняем это обязательство", - сказал Асланбейли.

Напомним, что 22 декабря 2023 года "Equinor" подписала соглашение с SOCAR о продаже своих углеводородных активов в Азербайджане.

В частности, Equinor продала SOCAR 7,27 процента в АЧГ, 8,71 процента - в нефтепроводе "Баку-Тбилиси-Джейхан", 50 процентов - в проекте разработки месторождения "Карабах" и других углеводородных проектах.

Ранее SOCAR владела 25 процентами акций АЧГ, 25 процента - в "БТД" и 50 процентов - в месторождении "Карабах".

Также в сделку по продаже активов норвежской компании Equinor в Азербайджане Государственной нефтяной компании Азербайджана вошла и структура "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара".

Сделки будут завершены с соблюдением всех нормативных требований и договорных обязательств в 2024 году.

По данным биржевых аналитиков, объем сделки по продаже активов не превышает двух миллиардов долларов США.

После юридического завершения сделки доля SOCAR в АЧГ будет увеличена до 32,27 процента (у bp - 30,37 процента), "БТД" - до 33,71 процента (у bp - 30 процентов), месторождение "Карабах" вернется на баланс SOCAR.