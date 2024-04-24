Уточнены сроки заседания рабочей группы по энергосотрудничеству между Азербайджаном и Алжиром (ФОТО)

БАКУ /Trend/ — Первое заседание Совместной рабочей группы по энергетическому сотрудничеству между Азербайджаном и Алжиром пройдет в начале июня в рамках «Бакинской энергетической недели» (первая неделя июня), передает Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

Этот вопрос обсуждался 24 апреля на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с делегацией, возглавляемой председателем комитета национальной обороны Национального народного собрания Алжира Гарби Абдельбасетом.

«На встрече обсуждалась роль сотрудничества в области энергетики для нового этапа развития азербайджано-алжирских отношений. Было выражено удовлетворение сотрудничеством в рамках таких организаций и международных форматов, как "ОПЕК+", GECF», — отмечено в пресс-релизе.

Перспективно и сотрудничество между профильными министерствами двух стран, а также компаниями SOCAR и "Sonatrach".

«Создание и старт работы Совместной рабочей группы между Азербайджаном и Алжиром важно для реализации «Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области нефти и газ». Важна и оценка взаимных инвестиционных возможностей в сфере энергетики. в частности, альтернативной», — подчеркивается в информации минэнерго.