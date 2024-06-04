BOTAŞ и SOCAR подписали 4 соглашения

БАКУ/Trend/- Компании BOTAŞ и SOCAR 4 июня в Баку подписали четыре соглашения о сотрудничестве, передает во вторник Trend со ссылкой на сообщение министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара в социальной сети X.

"Мы предприняли новые шаги, которые сформируют инфраструктуру Соглашения о сотрудничестве в области природного газа, которое мы подписали с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Стамбуле 14 мая. В Баку между BOTAŞ и SOCAR 4 июня подписаны 4 соглашения", — отметил министр.

Речь идет о соглашениях, по которым азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу через Турцию (транзитное соглашение), в Нахчыван из Турции (газопровод Игдыр-Садарак, строительство которого завершается), соглашение о транзите туркменского газа в Турцию через территорию Азербайджана и четвертое — это продление договора о поставках природного газа со Стадии-1 "Шахдениз" с 2025 года до конца 2030 года.

"Надеюсь, что эти четыре соглашения принесут пользу двум братским странам", — подчеркнул Байрактар.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!