Министр энергетики обсудил с латвийским коллегой развитие "зеленой энергии"

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова и министра климата и энергетики Латвии Каспарса Мелниса.

Как сообщили Trend в Министерстве энергетики, на встрече обсуждался курс развития в области возобновляемых источников энергии в обеих странах.

На встрече обсуждалась важность энергетических инициатив председательства COP29, производственно-экспортных проектов Азербайджана "зеленая энергия" в области энергетической безопасности и энергетического перехода в широком географическом пространстве.

Было отмечено, что доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности электроэнергии за счет проектов ветровой и солнечной энергии увеличится до 33 процентов в 2027 году и до 35,5 процента в 2030 году. Это говорит о высокой динамике развития сферы "зеленой энергии" в стране. На встрече также состоялся широкий обмен мнениями о поставках "зеленой энергии" и "зеленого газа" из Азербайджана и Центральной Азии в Европу и Турцию, а также о применении систем хранения энергии с целью повышения устойчивости возобновляемых источников энергии. Был отмечен опыт Латвии в области возобновляемых источников энергии и оценены перспективы сотрудничества в области энергетики.

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