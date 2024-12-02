Азербайджан начал поставлять газ в Словакию

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) с первого декабря 2024 года начала поставки газа крупнейшему государственному энергетическому поставщику Словакии - компании SPP.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR.

"Поставки газа осуществляются в рамках сотрудничества, реализуемого на основе краткосрочного пилотного соглашения между SOCAR и SPP. Компании стремятся развивать более долгосрочное энергетическое партнерство", - отмечается в информации компании.

Подчеркивается, что благодаря этим поставкам SOCAR продолжает диверсифицировать направления своего экспорта.

Таким образом, Словакия стала двенадцатой страной, импортирующей азербайджанский газ, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией и Северной Македонией.

Отметим, что Азербайджан поставляет природный газ в Европу по Южному газовому коридору. В настоящее время пропускная способность Трансадриатического трубопровода (TAP), который является европейской частью данной инфраструктуры, составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.