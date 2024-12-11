Азербайджан и Швеция обсудили вопросы сотрудничества в проектах ветроэнергетики на Каспии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Швеции в проектах ветроэнергетики на Каспии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Азербайджана.

Как сообщается, директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Джавид Абдуллаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в Азербайджане Тобиасом Лоренцсоном. Также во встрече приняли участие представители шведской компании Emtunga.

На встрече была предоставлена информация о потенциале ветроэнергетики на Каспии и на суше и реализуемых проектах, в том числе о проектах "Зеленый" энергетический коридор Каспий-Европа" и "Зеленый" энергетический коридор Центральная Азия-Азербайджан". Обсуждался вопрос участия шведских компаний в морских ветроэнергетических проектах. Состоялся обмен мнениями о процессах развития в энергетическом секторе и опыте перехода на "зеленую" энергию.

Также было отмечено, что международная поддержка энергетических инициатив COP29, проведенной в Азербайджане, будет способствовать достижению целей, связанных с энергетической безопасностью и переходом к "зеленой" энергии.

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