Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - 20 декабря цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась на 0,12 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 75,12 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,1 доллара - до 73,8 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS снизилась на 0,03 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,4 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, понизилась на 0,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 73,54 доллара за баррель.