SOCAR начала первые наземные гравитационные исследования

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала свой первый проект наземных воздушных гравитационных исследований в сотрудничестве с известной британской компанией Metatek, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

«Цель этого передового исследования — получение высокоточных геологических данных на обширных территориях в кратчайшие сроки», — отметили в SOCAR.

В рамках проекта будет использована новейшая технология Enhanced Full Tensor Gravity Gradiometry (eFTG), разработанная всемирно известной компанией Lockheed Martin. Помимо воздушных гравитационных исследований, планируется проведение магнитных измерений, а также создание детализированных 3D-моделей рельефа с использованием технологии LiDAR (Light Detection and Ranging).

Полученные данные позволят углубить знания о структуре и составе подземных горных пород на территории Азербайджана, что будет способствовать повышению эффективности дальнейших геологоразведочных работ.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также в Европу.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

X: @Lyaman_Zeyn