Международная юридическая фирма консультирует bp в рамках партнерства с Apollo по TANAP

БАКУ /Trend/ - Международная юридическая фирма Freshfields консультирует bp по соглашению с Apollo о приобретении 25% неконтрольного пакета акций BP Pipelines (TANAP) Limited («bp TANAP») — дочерней компании bp, владеющей 12% долей в TANAP Doğalgaz İletim A.Ş., операторе Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщает Trend со ссылкой на Freshfields.

В соответствии с соглашением Apollo приобретет неконтрольную долю в bp TANAP за сумму около 1 миллиарда долларов. Завершение сделки ожидается во втором квартале 2025 года при условии получения необходимых регуляторных одобрений и согласия акционеров TANAP.

Напомним, что недавно компании bp и Apollo объявили, что достигли соглашений о приобретении Apollo 25%-ной неконтролирующей доли в BP Pipelines (TANAP) Ltd – bp TANAP – дочерней компании bp, которая владеет 12%-ной долей в TANAP.

В соответствии с соглашением, Apollo приобретет неконтролирующую долю в bp TANAP за сумму около 1 миллиарда долларов США. Средства, полученные от этой сделки, будут способствовать выполнению программы bp по продаже активов и получению других средств на сумму 20 миллиардов долларов США.

Хотя сделка позволяет bp монетизировать свою долю в TANAP, компания останется контролирующим акционером bp TANAP и сохранит долгосрочные коммерческие и стратегические интересы, включая права управления в данном газопроводе, который является важной частью газовой цепочки поставок для газового месторождения "Шах Дениз" в Азербайджане.

TANAP транспортирует газ, добываемый в рамках второй фазы азербайджанского месторождения "Шахдениз", от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Общая стоимость TANAP составляет менее семи миллиардов долларов.

Первоначальная пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год, и в будущем возможно доведение этого объема до 31 миллиарда кубометров. Около 6 миллиардов кубометров этого газа поставляется в Турцию, а остальная часть - в Европу.

Прокладка газопровода TANAP на территории Турции началась в конце января 2018 года.

Церемония ввода TANAP в эксплуатацию состоялась 12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехир. Первые коммерческие поставки газа в Турцию начались 30 июня 2018 года. Церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в городе Ипсала (провинция Эдирне), Турция.

Расширение потребует установки нескольких дополнительных компрессорных станций с целью увеличения пропускной способности до 24 миллиардов кубометров в год. Всего для доведения мощности до 31 миллиарда кубометров потребуется семь компрессорных станций.

В настоящее время исследуются возможности транспортировки водородной смеси по Трансанатолийскому газопроводу. С технической точки зрения доля водорода в составе природного газа, транспортируемого через TANAP, может быть на уровне 2 процентов.

Расчетный срок службы системы TANAP продлится до 2062 года.