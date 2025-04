Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями шесть документов по "зеленой" энергии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китай подписаны шесть документов о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что эти документы охватывают в солнечные электростанции мощностью 260 МВт, плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 МВт, систему накопления энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 30 МВт, строительство морской ветряной электростанции мощностью не менее 2 ГВт, развитие проекта ветроэнергетики мощностью еще 2 МВт, а также сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и планирования электроэнергетической системы.

Министерство энергетики и ООО Universal Solar Azerbaijan подписали Инвестиционный договор между правительством Азербайджанской Республики и ООО Universal Solar Azerbaijan относительно проекта солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт в Азербайджане. Инвестиционный договор предусматривает строительство и эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Гобустанском районе. На следующем этапе с компанией будут заключены договоры купли-продажи электроэнергии, подключения к сетям электропередачи и аренды земли. Планируется, что станция, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2026 год, будет производить около 180 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволит сэкономить 39 миллионов кубометров природного газа в год и сократить выбросы углерода в атмосферу на 86 тысяч тонн. Сотрудничество с китайской компанией по данному проекту было определено по итогам аукциона.

Между министерством энергетики и China Energy Overseas Investment Co. Ltd. было подписано Исполнительное соглашение о проведении оценки, развитии и реализации проекта ветроэнергетики в море. В рамках соглашения предусмотрено сотрудничество по оценке потенциала ветроэнергетики на Каспийском море, планированию и строительству соответствующих объектов. Проект предполагает поэтапное выполнение работ по оценке, развитию, проектированию, финансированию, инжинирингу, строительству, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию морской ветровой электростанции мощностью не менее 2 ГВт.

Еще один документ был подписан между министерством энергетики, "China Datang Overseas Investment Co. Ltd" и ООО SOCAR Green. Стороны договорились о создании проектной компании для реализации плавучей солнечной электростанции мощностью 100 МВт с системой накопления энергии на аккумуляторах мощностью 30 МВт на озере Бёюкшор. Все этапы – от технико-экономического обоснования и проектирования до строительства, эксплуатации и обслуживания – будут реализованы в рамках Исполнительного договора. Основным инвестором проекта выступит Сhina Datang Overseas Investment Co. Ltd.

Также было подписано Исполнительное соглашение между Министерством энергетики Азербайджана, PowerChina Resources Limited и ООО SOCAR Green по оценке, развитию и реализации проекта солнечной электростанции мощностью 160 МВт. Для реализации проекта предусматривается создание специальной проектной компании и Руководящего комитета. В документе отражены такие направления, как технико-экономическое обоснование, проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание проекта. Планируется, что министерство энергетики выделит земельный участок под проект, выдаст соответствующие разрешения и окажет поддержку в использовании местных ресурсов. В проекте также рассматриваются возможности интеграции системы накопления энергии на основе аккумуляторных батарей в будущем. Станция, запуск которой запланирован на 2028 год, прогнозирует ежегодную выработку электроэнергии в размере около 332 миллионов киловатт-часов. Это означает экономию природного газа в объеме 73 миллионов кубометров в год, сокращение выбросов углерода в атмосферу на 160 тысяч тонн.

Министерство энергетики, ООО SOCAR Green, China Datang Overseas Investment Co. Ltd. и PowerChina Resources Limited подписали меморандум о взаимопонимании по развитию проекта морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря. Документ предусматривает сотрудничество по оценке инвестиционного потенциала и формированию технико-правовых механизмов поддержки. Для реализации проекта будут созданы Руководящий комитет и Рабочая группа, к работе которых привлекут специалистов в коммерческой, юридической и технической сферах. Министерство энергетики окажет содействие в выделении морских участков, получении необходимых разрешений и других процессах.

Меморандум о взаимопонимании по развитию возобновляемой энергетики и планирования электроэнергетической системы был подписан между министерством энергетики и Институтом планирования и инженерии электроэнергетики Китайской Народной Республики. Меморандум предусматривает проведение соответствующих исследований в передающей сети в связи с интеграцией возобновляемых источников энергии в сеть на период после 2028 года. По результатам исследований планируется выявление технико-экономически эффективных решений и разработка соответствующих предложений. На первом этапе будет проведена оценка спроса на возобновляемые источники энергии, а на следующем - исследование интеграции установленных мощностей в сеть передачи.

