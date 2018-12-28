Аналитический центр: Азербайджанский манат в 2018 году - одна из самых стабильных валют в мире

БАКУ /Trend/ - В 2018 году азербайджанский манат оставался одной из наиболее стабильных валют в мире. Как передает Trend, об этом в пятницу, в ходе пресс-конференции сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Исполнительный директор отметил, что в 2018 году азербайджанский манат укрепился на 29 процентов по отношению к турецкой лире, на три процента по отношению к иранскому риалу, на два процента к украинской гривне, на четыре процента к грузинскому лари, на 16 процентов к казахстанскому тенге, на 18 процентов к российскому рублю, на шесть процентов к китайскому юаню, на один процент к американскому доллару и на пять процентов к евро.

Помимо этого, по словам Гасымлы, в 2018 году объем импорта увеличился на 33 процента, что связано с повышением покупательской способности населения. Также экспорт Азербайджана увеличился на 30 процентов, что аргументируется повышением цен на нефть и ростом ненефтяного экспорта.

Исполнительный директор также добавил, что по итогам 2018 года прогнозируется рост ненефтяного экспорта на 10 процентов или на 170 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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