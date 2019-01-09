Инвесторы сохраняют высокий интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже

9 января 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого января 2019 года составил 44,8 миллиона манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные биржи.

Почти все операции накануне пришлись на сделки по облигациям. В частности, речь идет об облигациях министерства финансов, Amrahbank и Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Так, в течение дня было заключено 40 тысяч сделок по облигациям ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на сумму в почти 40,2 миллиона манатов. Облигации были проданы по цене в 1004,5324 маната. Также были заключены 2 387 сделок по манатным облигациям министерства финансов на общую сумму в 223,6 тысяч манатов (по средней цене в 93,44 манатов).

По долларовым облигациям Amrahbank на БФБ были заключены 25 696 сделок на общую сумму в 2,6 миллиона долларов. Номинальная стоимость облигаций составляет 100 манатов. Сделки по ним были заключены по той же цене.

Официальный курс на девятое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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