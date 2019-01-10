Официальный курс маната к мировым валютам на 10 января

10 января 2019 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 января установлен на уровне 1,7 и 1,9647 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

10.01.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9647

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2212

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0455

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7880

1 бразильский реал

1 BRL

0.4618

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1229

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1521

1 чешская крона

1 CZK

0.0766

1 чилийский песо

1 CLP

0.2511

1 китайский юань

1 CNY

0.2503

1 датская крона

1 DKK

0.2631

1 грузинский лари

1 GEL

0.6373

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2169

1 индийская рупия

1 INR

0.0241

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1731

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0121

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1918

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7476

1 израильский шекель

1 ILS

0.4638

1 канадский доллар

1 CAD

1.2849

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6159

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1137

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4150

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0884

1 молдавская лея

1 MDL

0.0991

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.2006

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0202

1 польский злотый

1 PLN

0.4568

1 российский рубль

1 RUB

0.0255

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2583

1 саудовский риал

1 SAR

0.4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3682

1 турецкая лира

1 TRY

0.3102

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0552

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1802

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0604

100 японских иен

100 JPY

1.5746

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1532

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали
Финансы 09:39
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,1 раза
Финансы 9 января 19:05
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Финансы 9 января 09:31
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 января
Финансы 9 января 09:20
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 250 млн манатов
Финансы 8 января 17:31
Драгоценные металлы в Азербайджане подешевели
Финансы 8 января 09:32
Лента новостей
В Беларуси будут разрабатывать новые лекарства от онкологии
Беларусь 09:55
Таджикистан начал поставлять тракторы в Узбекистан
Таджикистан 09:47
Ученые выяснили, как общение продлевает жизнь
Интересное 09:45
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали
Финансы 09:39
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:31
В Турции будет создан госорган по расследованию морских и авиакатастроф
Турция 09:31
В Турции в связи с непогодой по-прежнему отменены морские рейсы
Турция 09:12
АБР поддерживает возможность подключения Туркменистана к центрально-азиатской энергосистеме
Туркменистан 08:56
Всемирный Банк увеличил прогноз экономического роста Грузии
Грузия 08:45